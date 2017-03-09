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Рубрика: Новости Донбасса
09-03-2017, 09:37
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ДФС запущена в работу. В кранах жителей Авдеевки появилась вода, сделаны запасы

8 марта в 16:45 были запущены в работу насосные агрегаты Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-центре КП «Вода Донбасса».

После возобновления работы ДФС трубопроводы Авдеевки наполнила вода, и сегодня в 6:00 восстановлено водоснабжение. Кроме того, пополнен резервуар питьевой воды. Об этом рассказали в ГСЧС Донецкой области.

"По состоянию на 7:00 9 марта в Авдеевке тепло-, водо- и электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - отметили спасатели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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