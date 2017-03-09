Жители Мариуполя призывают президента и премьера принять меры по деблокаде Донбасса

Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и народным депутатам отправлено открытое письмо от работников градообразующих предприятий Мариуполя. В нем содержится просьба положить конец блокаде железнодорожного сообщения в Донецкой и Луганской областях. Обращение к украинским властям было принято на днях во время митинга против блокады.



Содержание письма на своей странице в Facebook разместил глава мариупольского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дьяконов.



В письме говорится, что блокада может стать причиной остановки шести градообразующих предприятий. Без работы и, соответственно, средств к существованию могут остаться 150 тысяч работников и членов их семей. Трудовые коллективы предприятий подчеркивают, что остановка предприятий может стать причиной разрушения социальной сферы в Мариуполе.



"Мы, жители Мариуполя, с тревогой на душе наблюдаем за затянувшейся акцией по блокированию поставок сырья на украинские предприятия, работающие на востоке страны. У нас перед глазами есть пример городов Донбасса, которые оказались на неконтролируемой территории. Там безработица и нищета, там идет война, и гибнут люди. Мы не хотим, чтоб и наш город превратился в проблемную точку на карте Украины", – говорится в письме.



В обращении указывается, что из-за блокады Украина может потерять 48 млрд грн валютной выручки и миллиарды гривен налоговых отчислений.



Под письмом поставили свои подписи работники ММКИ им. Ильича, МК "Азовсталь", ГП "Мариупольский морской торговый порт", ООО "Метинвест-ПромСервис", Мариупольского ремонтно-механического завода, Азовского судоремонтного завода и представители предприятий мариупольского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей.