8 марта днем на шахте "Центральная" в Торецке произошла авария, в результате чего погиб один из четырех находившихся в забое шахтеров. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
"Сегодня около 12:30 на шахте "Центральная" в Торецке произошел выброс газа с углем. Авария произошла на глубине 1100 м. На момент взрыва в забое работало 4 шахтеров. Трем шахтерам удалось выбраться из забоя. Одного засыпало. Час назад спасатели нашли шахтера. По предварительным данным - без признаков жизни", - написал глава области на своей странице в Фейсбуке.
Информацию об аварии и погибшем горняке подтвердили в ГСЧС и Нацполиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
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Авария на шахте Донетчины: выброс метана унес жизнь горняка
8 марта днем на шахте "Центральная" в Торецке произошла авария, в результате чего погиб один из четырех находившихся в забое шахтеров. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»