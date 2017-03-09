На трассах под Мариуполем выполняют ямочный ремонт с использованием горячего асфальтобетона

До конца апреля ГП «Донецкий облавтодор» планирует запустить асфальтобетонные заводы для выполнения филиалами ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.



В САД отмечают, что с первого дня весны указанным стройматериалом дорожники устраняют локальные разрушения на юге региона, где автодороги уже имеют сухое покрытие (текущая зима оказалась для местных дорог более щадящей).



В частности, на прошлой неделе выполнялись работы с использованием горячего асфальтобетона на автодорогах: «Славянск – Донецк – Мариуполь», «Запорожье – Мариуполь», «Мариуполь – Урзуф» и др.



На остальной территории аварийные ямы продолжают ликвидировать холодной органо-минеральной смесью, методом пропитки и тому подобное.



В САД отмечают, что на текущий мелкий ремонт (ликвидации ямочности) и эксплуатационное содержание автодорог Донецкой области в госбюджет-2017 заложено более 169 млн грн.