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Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 10:36
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На трассах под Мариуполем выполняют ямочный ремонт с использованием горячего асфальтобетона

До конца апреля ГП «Донецкий облавтодор» планирует запустить асфальтобетонные заводы для выполнения филиалами ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

В САД отмечают, что с первого дня весны указанным стройматериалом дорожники устраняют локальные разрушения на юге региона, где автодороги уже имеют сухое покрытие (текущая зима оказалась для местных дорог более щадящей).

В частности, на прошлой неделе выполнялись работы с использованием горячего асфальтобетона на автодорогах: «Славянск – Донецк – Мариуполь», «Запорожье – Мариуполь», «Мариуполь – Урзуф» и др.

На остальной территории аварийные ямы продолжают ликвидировать холодной органо-минеральной смесью, методом пропитки и тому подобное.

В САД отмечают, что на текущий мелкий ремонт (ликвидации ямочности) и эксплуатационное содержание автодорог Донецкой области в госбюджет-2017 заложено более 169 млн грн.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»