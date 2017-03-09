За сутки в результате обстрелов в Донецкой области ранены 3 мирных жителя, сообщили в пресс-службе полиции.
Женщина 1961 года рождения и мужчина 1978 года рождения, жители Житомирской области, получили ранения вблизи с. Зайцево, что около Горловки. Они были доставлены в больницу г. Бахмут. Раненым оказали необходимую медпомощь, после чего санавиацией они были направлены на дальнейшее лечение в г. Днепр.
А в Авдеевке под обстрелом оказалась ул. Леваневского. Вчера вечером 36-летний житель частного домовладения вышел во двор, чтобы набрать дров, когда неподалеку упал снаряд. В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение головы. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Сейчас жизни раненого ничего не угрожает.
По указанным фактам полицией открыты уголовные производства по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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Во время обстрелов в Донецкой области ранены 3 мирных жителя
За сутки в результате обстрелов в Донецкой области ранены 3 мирных жителя, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»