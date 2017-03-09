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Рубрика: Новости Украины и мира
09-03-2017, 11:22
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Порошенко предложил ввести квоты украинского языка в телеэфире

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре выступит с предложением о введении законодательного увеличения украиноязычного контента на телевидении. Об этом он сообщил во время церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко 9 марта.

По словам президента, на телевидении должны быть увеличены квоты украинского языка, как это недавно было сделано в сфере радиовещания. Порошенко считает, что в телеэфире украинский язык присутствует в недостаточной мере.

Напомним, 8 ноября 2016 в Украине вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире. Теперь вещание каждой телерадиоорганизации должно состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем на 50%.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»