Порошенко предложил ввести квоты украинского языка в телеэфире

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре выступит с предложением о введении законодательного увеличения украиноязычного контента на телевидении. Об этом он сообщил во время церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко 9 марта.



По словам президента, на телевидении должны быть увеличены квоты украинского языка, как это недавно было сделано в сфере радиовещания. Порошенко считает, что в телеэфире украинский язык присутствует в недостаточной мере.



Напомним, 8 ноября 2016 в Украине вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире. Теперь вещание каждой телерадиоорганизации должно состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем на 50%.