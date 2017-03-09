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Рубрика: Новости Украины и мира
09-03-2017, 12:20
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В НАТО призвали разобраться с блокадой Донбасса быстро и по закону

В штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Предметом обсуждения стали ситуация в Донбассе и Крыму, перспективы Минского процесса, а также блокирование транспортного сообщения Донбасса.

В НАТО обеспокоены ситуацией с блокадой и отметили необходимость решения данного вопроса строго по закону.

"Союзники выразили обеспокоенность ситуацией с блокированием путей поставки угля с неподконтрольных территорий, отметив необходимость решения существующих противоречий в законном русле", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Миссии Украины при НАТО.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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