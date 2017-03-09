8 марта в колл-центр полиции Донетчины поступило рекордное количество обращений - более 800 звонков

Еще несколько дней назад в полицию поступало в среднем от 300 до 700 звонков. А за прошедшие сутки, в праздничный выходной день, на 102 поступило 802 заявления от жителей, которые просили у полиции помощи или хотели сообщить о правонарушении.
Так, вчера позвонил житель Новогродовки, который сообщил, что в соседней квартире происходит драка. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили труп 42-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранениями. Также правоохранители выяснили, что из этой квартиры был госпитализирован еще один мужчина тоже с ножевыми ранениями. Оказалось, трое мужчин употребляли спиртное, когда между ними возникла ссора. В результате - один убит, второй оказался на грани между жизнью и смертью, а третий - предстанет перед судом.
За прошедшие сутки в полицию поступило 119 сообщений о семейных ссорах, 89 - о других телесных повреждениях, 56 - о конфликте, 89 - сообщения информационного характера.
Кроме того, 15 раз в полицию звонили дети. Практически в половине случаев они сообщали о правонарушении в отношении других людей. Так, 15-летний парень из Селидово позвонил в полицию сообщить, что видит, как парень бьет девушку. На место немедленно был направлен наряд полиции.
В других случаях несовершеннолетние обращались за помощью к правоохранителям, потому что боялись за свою жизнь. В Мариуполе 13-летняя девочка сообщила полицейским, что к ее матери пришел сожитель и ссорится с ней. Другой мариупольский подросток просил помощи полицейских, потому что его собственная мать в состоянии алкогольного опьянения ссорится с ним. Операторы до последнего оставались на связи с детьми, пока на место не прибывал наряд полиции.
Такое количество звонков говорит, что жители Донецкой области все больше доверяют своей полиции и знают, что правоохранители прибудут на помощь.
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- 8 марта в колл-центр полиции Донетчины поступило рекордное количество обращений - более 800 звонков
8 марта в колл-центр полиции Донетчины поступило рекордное количество обращений - более 800 звонков
Еще несколько дней назад в полицию поступало в среднем от 300 до 700 звонков. А за прошедшие сутки, в праздничный выходной день, на 102 поступило 802 заявления от жителей, которые просили у полиции помощи или хотели сообщить о правонарушении.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»