vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1903 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
09-03-2017, 12:45
Просмотров: 1768
Комментариев: 0

8 марта в колл-центр полиции Донетчины поступило рекордное количество обращений - более 800 звонков

Еще несколько дней назад в полицию поступало в среднем от 300 до 700 звонков. А за прошедшие сутки, в праздничный выходной день, на 102 поступило 802 заявления от жителей, которые просили у полиции помощи или хотели сообщить о правонарушении.

Так, вчера позвонил житель Новогродовки, который сообщил, что в соседней квартире происходит драка. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили труп 42-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранениями. Также правоохранители выяснили, что из этой квартиры был госпитализирован еще один мужчина тоже с ножевыми ранениями. Оказалось, трое мужчин употребляли спиртное, когда между ними возникла ссора. В результате - один убит, второй оказался на грани между жизнью и смертью, а третий - предстанет перед судом.

За прошедшие сутки в полицию поступило 119 сообщений о семейных ссорах, 89 - о других телесных повреждениях, 56 - о конфликте, 89 - сообщения информационного характера.

Кроме того, 15 раз в полицию звонили дети. Практически в половине случаев они сообщали о правонарушении в отношении других людей. Так, 15-летний парень из Селидово позвонил в полицию сообщить, что видит, как парень бьет девушку. На место немедленно был направлен наряд полиции.

В других случаях несовершеннолетние обращались за помощью к правоохранителям, потому что боялись за свою жизнь. В Мариуполе 13-летняя девочка сообщила полицейским, что к ее матери пришел сожитель и ссорится с ней. Другой мариупольский подросток просил помощи полицейских, потому что его собственная мать в состоянии алкогольного опьянения ссорится с ним. Операторы до последнего оставались на связи с детьми, пока на место не прибывал наряд полиции.

Такое количество звонков говорит, что жители Донецкой области все больше доверяют своей полиции и знают, что правоохранители прибудут на помощь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»