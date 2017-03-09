«Национализированные» предприятия в Донбассе останавливаются, - СМИ

Ситуация на заводах с внешним управлением, введенным главами ДНР и ЛНР, спустя неделю оказалась близка к критической, пишет Коммерсант.



В публикации говорится, что власти "республик" обещали быструю переориентацию производства на Россию, но многие заводы теперь вынуждены закрыться, хотя на некоторых из них зарплату рабочим еще продолжают выплачивать.



Отмечается, что относительно благоприятная ситуация у рабочих Харцызского трубного завода. Несмотря на то, что с 1 марта на нем введено внешнее управления, рабочие, как и прежде, получили две трети зарплаты на банковские карты.



Сотрудники Енакиевского металлургического завода рассказывают, что последняя зарплата была в начале февраля и сейчас производство заморожено. По мнению собеседника издания, рабочим этого предприятия скоро придется искать работу за пределами ЛНР-ДНР.



Похожая ситуация и на Донецком металлургическом заводе, владельцы которого объявили об остановке предприятия 27 февраля, накануне введения внешней администрации со стороны ДНР.



"В 20-х числах февраля пришел аванс, последние месяцы большинство в простое и получали две трети ставки из-за невозможности подвоза сырья из Украины", - рассказал рабочий ДМЗ. По его словам, пока на работу людей не вызывают, но обещают, что к 10 марта ситуация прояснится.



Также отмечается, что уже после введения внешнего управления ДНР на предприятиях украинских собственников был вынужден остановить свою работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке.