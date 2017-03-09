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Рубрика: Новости Донбасса
09-03-2017, 13:19
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Бойцы ВСУ «загримировали» памятник Ленину в Тараса Шевченко

Украинские военные в одном из полевых лагерей решили не разрушать памятник Ленину, который находился на территории воинской части, а «загримировать» его под Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

Отмечается, что с помощью обычного цемента и красок бойцы сделали замечательный памятник украинскому поэту, в руках которого вместо «устава партии» оказался бессмертный «Кобзарь».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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