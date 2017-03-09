Готовится постановление Кабмина, согласно которому тариф на газ будет снижен

По данным исследования журналистами издания «Сегодня» действующих и будущих тарифов на газ для населения, а также влияющих на это факторов, выяснилось, что готовится правительственное постановление, согласно которому населению будет поставляться природный газ отечественной добычи.



Более того, текстом документа предусмотрена стоимость такого газа – 4949 гривен (без НДС) за тысячу кубометров уже с 1 апреля 2017 года. Так ли это будет происходить в нашей стране – посмотрим, анонсированного снижения тарифов на электроэнергию украинское население уже „дождалось“…



В октябре 2016 года был подписан украинским правительством меморандум с МВФ, согласно которому Кабинет министров принял на себя следующие обязательства: „К апрелю 2017-го запустить механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели“.



Кстати, на данный момент стоимость природного газа для населения, по пояснению министерства экономического развития и торговли, определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза.



Комментировать данное обстоятельство мы не будем, только приведём два комментария украинских потребителей газа.



Nataliya Wertyu



«Оооо, класна калькуляція намалювалась - тепер зрозуміло, на скільки нас оббирають! Адже населенню постачається газ український, отже стаття "стоимость импортного газа × курс доллара" фіктивна "+ транспортировка" - значно менша! + распределение (??)" явно завищені. Люди, нас просто грабують! Хоча, це по-моєму нікого не цікавить».



Владимир Галаган



«С "формулой" всё понятно. Не сказано только куда, в чей карман, ложится разница между ценой импортного газа и газа собственной добычи. И не пора ли, с учётом глобального обнищания народа, высочайшей смертности, массовой эмиграции украинцев спасающихся от нищеты, повесить владельца этого "кармана"?»



Но… несколько недель назад Кабинетом министров было принято решение вновь снизить норматив потребления газа до 5 кубометров на один квадратный метр уже с 1 мая 2017 года. Стоит сказать, что буквально за несколько лет этот норматив был сокращён с 11 кубометров до 5 кубометров на один квадратный метр.

Правительство это делает сознательно, преследуя цель – сэкономить на субсидиях, а как будут жить украинские граждане, никого уже, похоже, не волнует…



Как пояснил «Сегодня» экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский: „Это приведёт к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведёт к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами“.



Вот вам и снижение тарифов, хотя и этого, конечно, не произойдёт. Обещать у нас умеют…