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Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 14:54
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В Мариуполе Донецкий национальный медицинский университет проведет день открытых дверей

В субботу, 11 марта, Донецкий национальный медицинский университет проведет в Мариуполе день открытых дверей, сообщает пресс-служба горсовета.

ВУЗ приглашает выпускников школ.

Мероприятие состоится в стенах Дворца культуры «Металлургов» в 12:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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