Крупнейший иностранный инвестор в Украине обеспокоен последствиями блокады Донбасса

Компания ArcelorMittal, крупнейший иностранный инвестор в Украине, обеспокоена возможными негативными последствиями блокады железнодорожного сообщения на востоке страны, передает «Интерфакс».



Как сообщается в заявлении компании, обнародованном в четверг, блокада поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса несет угрозу стабильному энергоснабжению предприятия, а также обеспечению сырьевыми материалами, необходимыми для производственной деятельности. В ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» разработан кризисный план работы в условиях чрезвычайного положения в энергетике. При этом отмечается, что такие меры крайне негативно сказываются на работе производственных агрегатов и на стабильности работы предприятия в целом.



В заявлении констатируется, что в настоящее время все переделы и структурные подразделения ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» работают в штатном режиме. Однако возможным последствием блокады может стать сокращение производства, поскольку уже сейчас предприятие терпит нехватку углей марок АШ и АС, которые являются критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы этих сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок.



В тоже время подчеркивается, что ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» как крупнейший экспортер в Украине, предпримет все возможные меры, чтобы не допустить сбоя производственной деятельности и срыва договорных обязательств по экспорту своей продукции.



Как сообщалось ранее, объединение металлургических предприятий Украины «Укрметаллургпром» оценивает потери горно-металлургического комплекса страны от блокады железной дороги на линии разграничения в $3,5 млрд валютной выручки по году, недополучение поступлений в бюджет около 4 млрд грн, сокращение до 75 тыс. рабочих мест.



Блокада также повлечет за собой снижение железнодорожных перевозок.