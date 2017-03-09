Обстрел пассажирского автобуса под Волновахой: СБУ назвала причастных к теракту

СБУ и Генпрокуратура установили причастных к обстрелу автобуса с мирными жителями под Волновахой в январе 2015 года. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков.



По его словам, одними из организаторов обстрела являются полковник вооруженных сил РФ Анатолий Синельников и гражданин Украины, т. н. военный комендант Докучаевска Юрий Шпаков, пишет 112.ua.



"Нам удалось получить доказательства, послужившие основанием для получения подозрения отдельным лицам, а именно: гражданину РФ полковнику Синельникову и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, в результате которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, куратора 5-й армейской бригады и командовал действиями Шпакова", - рассказал Маяков.



Сообщения о подозрении им направлены по почте.



Шпаков сейчас находится на неподконтрольной территории, в городе Донецке. Ранее он имел отношение к Вооруженным силам Украины.