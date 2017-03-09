«Нельзя носить с собой охотничье оружие в гостиницах и на площадях. Правила обращения с оружием едины для всех», - Аброськин

Несмотря на проведение боевых действий и большое скопление нелегального оружия, полиция удерживает в Донецкой области правопорядок и обеспечивает безопасность жителей. Для этого введен усиленный контроль на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, проверки владельцев зарегистрированного оружия, ограничение ввоза охотничьего оружия.



Благодаря этому, только за год количество преступлений с его использованием снизилось втрое (!) и продолжает уменьшаться. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Правоохранители отмечают, что в последнее время граждане массово завозят на Донетчину охотничье зарегистрированное оружие, мотивируя это тем, что они имеют разрешение на него.



Однако в области по распоряжению председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского на основании ст.14 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», ст. 1 Закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», ст. 1,8, 19, 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и других нормативных актов запрещена охота на все виды охотничьих животных.



"Не понимаю, почему отдельные граждане решили везти охотничье нарезное оружие в регион, где уже 3 года запрещена охота. Именно здесь, в Донецкой области, нарушая закон, носить его с собой в гостиницах и на площадях - то, чего они не делают во Львове и Киеве. Есть закон и правила обращения с оружием – единые для всех. Подчеркиваю, что с целью предотвращения преступлений с использованием оружия и предупреждения нарушений обращения с ним, что может иметь непоправимые последствия для мирных жителей, ввозить в Донецкую область охотничье оружие временно не желательно", - подчеркнул генерал Вячеслав Аброськин.



В связи с напряженной ситуацией, связанной с торговой блокадой, то количество оружия, даже зарегистрированного, которое сейчас завозится в Донецкую область, может спровоцировать дестабилизацию ситуации в регионе, поэтому для своевременного предотвращения нарушений правопорядка полиция принимает усиленные превентивные меры безопасности.

Комментируя ситуацию с участниками блокады, Аброськин отметил, что полиция будет отбирать охотничье огнестрельное оружие в случае нарушения блокировщиками правил хранения и перевозки.



Требования о правилах обращения с зарегистрированным огнестрельным оружием, в том числе нарезным охотничьим, регулируются приказом МВД №622 с изменениями, внесенными согласно Приказу Министерства внутренних дел N 749 от 07.08.2013.



Согласно пункту 12.13 главы 12 раздела II, «во время переноса или перевозки огнестрельное, пневматическое оружие должно быть в разряженном состоянии и находиться в специальном чехле, кейсе, футляре и т.д.».



Санкция ст. 191 «Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов» Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с возмездным изъятием оружия и боевых припасов или без такового.



В случае повторного совершения правонарушения в течение года штраф увеличивается и составляет от десяти до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов.



В отношении систематических нарушителей может быть принято решение об аннулировании разрешения на оружие.