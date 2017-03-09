В Европарламенте предварительно одобрили предоставление безвизового режима Украине

Профильный комитет Европарламента поддержал предоставление безвизового режима Украине. Об этом в своем блоге в "Твиттер" сообщает журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Комитет по гражданским свободам в ЕП проголосовал за безвизовый режим для Украины. 39 – «за», 1 воздержавшийся, 4 – «против»", - сообщил журналист.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал позитивное решение и поручил МИД активизировать работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП.



Дальше, по процедуре, проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС окончательно проголосует на пленарном заседании 5 апреля.



После утверждения Советом ЕС в мае безвиз для украинских граждан вступит в силу на 21 день после опубликования, которое произойдет в июне.



Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии. Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.