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Рубрика: Новости Украины и мира
09-03-2017, 16:22
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В Европарламенте предварительно одобрили предоставление безвизового режима Украине

Профильный комитет Европарламента поддержал предоставление безвизового режима Украине. Об этом в своем блоге в "Твиттер" сообщает журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по гражданским свободам в ЕП проголосовал за безвизовый режим для Украины. 39 – «за», 1 воздержавшийся, 4 – «против»", - сообщил журналист.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал позитивное решение и поручил МИД активизировать работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП.

Дальше, по процедуре, проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС окончательно проголосует на пленарном заседании 5 апреля.

После утверждения Советом ЕС в мае безвиз для украинских граждан вступит в силу на 21 день после опубликования, которое произойдет в июне.

Безвизовый режим будет действовать со странами-членами Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии. Украинские граждане смогут без виз пересекать внешние границы ЕС по паспортам, которые содержат биометрические данные, и находиться на территории стран-членов до 90 дней каждые 180 дней.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»