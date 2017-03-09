«Ощадбанк» разработал ипотечную программу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Программа предусматривает предоставление кредита сроком до 30 лет на приобретение жилья. Процентная ставка составит 20% и будет фиксированной на протяжении всего срока кредитования. Кредит можно получить в размере до 90% стоимости недвижимости. при этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость поручителя. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость поручителя.
В банке также отмечают, что кредит выдается в гривнах, а процентная ставка является фиксированной на весь срок кредитования.
Также переселенцам позволят досрочно погасить кредит безо всяких штрафных санкций со стороны банка.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Для переселенцев открывают программу жилищного кредитования
Для переселенцев открывают программу жилищного кредитования
«Ощадбанк» разработал ипотечную программу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
8 марта в колл-центр полиции Донетчины поступило рекордное количество обращений - более 800 звонков
15 раз в полицию звонили дети
Первые опорные школы в Донецкой области заработают весной
В Былбасовке и Часов Яре
Редакция «Мариупольских новостей»