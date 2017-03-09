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Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 16:50
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Для переселенцев открывают программу жилищного кредитования

«Ощадбанк» разработал ипотечную программу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа предусматривает предоставление кредита сроком до 30 лет на приобретение жилья. Процентная ставка составит 20% и будет фиксированной на протяжении всего срока кредитования. Кредит можно получить в размере до 90% стоимости недвижимости. при этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость поручителя. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость поручителя.

В банке также отмечают, что кредит выдается в гривнах, а процентная ставка является фиксированной на весь срок кредитования.

Также переселенцам позволят досрочно погасить кредит безо всяких штрафных санкций со стороны банка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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