Переход на «летнее время» состоится в последнее воскресенье марта

В 2017 году переход на летнее время все же состоится. Оно будет переведено в последнее воскресенье марта.



Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела развития эталонной базы управления метрологии департамента технического регулирования Минэкономразвития Наталья Двирнык.



Перевод часов пройдет в ночь с 25 на 26 марта: стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра.



Это означает, что вставать и ложиться спать с этого момента придется на час раньше.