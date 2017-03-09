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Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 17:27
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Переход на «летнее время» состоится в последнее воскресенье марта

В 2017 году переход на летнее время все же состоится. Оно будет переведено в последнее воскресенье марта.

Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела развития эталонной базы управления метрологии департамента технического регулирования Минэкономразвития Наталья Двирнык.

Перевод часов пройдет в ночь с 25 на 26 марта: стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра.

Это означает, что вставать и ложиться спать с этого момента придется на час раньше.




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