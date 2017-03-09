В 2017 году переход на летнее время все же состоится. Оно будет переведено в последнее воскресенье марта.
Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела развития эталонной базы управления метрологии департамента технического регулирования Минэкономразвития Наталья Двирнык.
Перевод часов пройдет в ночь с 25 на 26 марта: стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра.
Это означает, что вставать и ложиться спать с этого момента придется на час раньше.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Переход на «летнее время» состоится в последнее воскресенье марта
Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 17:27
Просмотров: 519
Комментариев: 0
Переход на «летнее время» состоится в последнее воскресенье марта
В 2017 году переход на летнее время все же состоится. Оно будет переведено в последнее воскресенье марта.
Loading...
Читайте также:
Для переселенцев открывают программу жилищного кредитования
Ипотеку предоставит «Ощадбанк»
МВФ и Украина согласовали обновленный меморандум о сотрудничестве
Его подписание позволит Украине получить четвертый транш финпомощи в $1 млрд
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»