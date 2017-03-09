По принципиальной позиции прокуратуры Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений приговор мариупольскому пастору-педофилу, которого приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Прокурором во время судебных слушаний предоставлено достаточно доказательств вины 65-летнего гражданина, который с 1996 по 2012 годы был епископом неканонической церкви в городе Мариуполе. Начиная с 1999 и по 2012 год он развращал и насильно вступал в половую связь естественным и неестественным способами с малолетними и несовершеннолетними девушками, которые посещали эту церковь. За это он обещал детям отпущение грехов", - говорится в сообщении.
Всего, по данным следствия, пастор изнасиловал и развратил 13 девочек.
Мариупольский суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы. Сторона защиты с приговором не согласилась, обжаловала его в апелляционном порядке, настаивая на невиновности пастора.
Сегодня, 9 марта, Апелляционный суд Донецкой области признал необоснованными доводы апелляционных жалоб адвокатов и оставил без изменений приговор местного суда. За совершение преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.152 (изнасилование малолетней и несовершеннолетнего лица), ч.2, 3 ст.153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенные в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица) и ч.1 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы.
Приговор суда вступил в силу.
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Апелляционный суд не изменил приговор мариупольскому пастору-педофилу - он будет сидеть 13 лет
По принципиальной позиции прокуратуры Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений приговор мариупольскому пастору-педофилу, которого приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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