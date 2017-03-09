vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1662 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 18:59
Просмотров: 376
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе разыщут дополнительные места для МАФов: они будут работать по определенному назначению

Состоялось очередное рабочее заседание комиссии по использованию объектов благоустройства на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба горсовета.

В заседании приняли участие председатели районных администраций и руководители структурных подразделений городского совета. Возглавил комиссию первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.

«Председатели райадминистраций, пообщавшись с жителями своих районов, определили потребности населения и целевое назначение временных сооружений (МАФов) по каждому адресу. Например, в одних будет реализовываться молочная продукция, в других – пресса, а в третьих будут предоставлять услуги ремонта обуви и изготовления ключей», - отметил Голтвенко.

Члены комиссии сообщили, что с учётом потребности предпринимателей и жителей города рассмотрят дополнительные места для размещения временных сооружений.

Согласно решению комиссии, с 10 марта по 9 апреля текущего года в ЦНАПе будет осуществляться прием заявлений на размещение временных сооружений на территории Приморского, Кальмиусского и Левобережного районов для осуществления предпринимательской деятельности. Также до 9 апреля будут приниматься заявления на размещение средств передвижной сети (СПС) на всей территории города.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В центре Мариуполя демонтировали киоск с прессой

Собственник сам убрал незаконный МАФ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»