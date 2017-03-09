Правительство Украины решило докапитализировать "Государственный ощадный банк" и "Государственный экспортно-импортный банк". Об этом говорится в соответствующих постановлениях Кабмина (№122 и №123 от 6 марта 2017 г.), размещенных на сайте КМУ.
В частности, принято решение увеличить уставный капитал "Ощадбанка" на 5,4 млрд грн, а уставный капитал "Укрэксимбанка" - на 4,7 млрд грн.
При этом отмечается, что увеличение уставного капитала банков произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции финучреждений.
В правительстве убеждены, что соответствующие решения обеспечат дальнейшее стабильное функционирование и развитие указанных государственных банков, что является залогом защиты прав их вкладчиков и других кредиторов финучреждений.
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Правительство докапитализировало «Ощадбанк» на 5,4 миллиарда гривен и «Укрэксимбанк» – на 4,7 миллиардов
Правительство Украины решило докапитализировать "Государственный ощадный банк" и "Государственный экспортно-импортный банк". Об этом говорится в соответствующих постановлениях Кабмина (№122 и №123 от 6 марта 2017 г.), размещенных на сайте КМУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»