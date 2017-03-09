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Рубрика: Новости Украины и мира
09-03-2017, 20:25
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Правительство докапитализировало «Ощадбанк» на 5,4 миллиарда гривен и «Укрэксимбанк» – на 4,7 миллиардов

Правительство Украины решило докапитализировать "Государственный ощадный банк" и "Государственный экспортно-импортный банк". Об этом говорится в соответствующих постановлениях Кабмина (№122 и №123 от 6 марта 2017 г.), размещенных на сайте КМУ.

В частности, принято решение увеличить уставный капитал "Ощадбанка" на 5,4 млрд грн, а уставный капитал "Укрэксимбанка" - на 4,7 млрд грн.

При этом отмечается, что увеличение уставного капитала банков произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции финучреждений.

В правительстве убеждены, что соответствующие решения обеспечат дальнейшее стабильное функционирование и развитие указанных государственных банков, что является залогом защиты прав их вкладчиков и других кредиторов финучреждений.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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