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Рубрика: Новости Украины и мира
10-03-2017, 08:25
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Украинский филиал «Сбербанка России» заявил, что не обслуживает клиентов с паспортами ДНР-ЛНР

Отделения российского «Сбербанка» в Украине не обслуживают людей с документами, выданными структурами ДНР и ЛНР в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«ПАО "Сбербанк", являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательств», - указано в сообщении.

В банке также заявляют, что не обслуживают лиц, которые включены в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или против которых применены международные санкции.

При этом ранее, «Сбербанк» России заявил, что с 7 марта начал обслуживать граждан по так называемым паспортам Л-ДНР.




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