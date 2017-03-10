Завтра в Мариуполе пройдет первый общегородской субботник: на уборку выйдут чиновники и простые жители

Коммунальные предприятия уже приступили к уборке Мариуполя. А уже 11 марта пройдет первый из четырех общегородских субботников. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает пресс-служба мэрии.



«На прошлой неделе коммунальные предприятия вышли на уборку прилегающих территорий и основных магистралей. «Мариупольавтодор» и «Зеленстрой» приступили к ремонту дорог после зимнего периода», - отметил Михаил Когут.



«Коммунальник» убирет подбордюрную часть улицы Набережная. «Горводоканал» - по улицам Соборная и Казанцева, а с понедельника перейдут на Итальянскую. Сотрудники«Теплосети» вышли на улицы Громова и Бахчиванджи. МКП зеленого строительства завершили уборку пустырей, сейчас заняты обрезкой деревьев, а через неделю приступят к работам с зелеными насаждениями.



Самостоятельно коммунальным предприятиям сложно справляться с такими объемами работы. «Согласно распоряжению городского головы, 11 марта пройдет первый общегородской субботник. Затем 25 марта, 8 и 29 апреля. Призываем всех жителей города принять участие в субботниках. Мариуполь – это наш общий дом! Давайте вместе его сделаем чище и красивее!», - отметил заместитель городского головы.



Уже в эту субботу все структурные подразделения городского совета и работники районных администраций выйдут на уборку улиц Мариуполя. «Сотрудники исполкома уберут аллею по проспекту Мира до улицы Леваневского. Райадминистрации наведут порядок в парках: Левобережная – уберет в сквере рядом с администрацией, Кальмиусская – набережную от моста по ул. Карпинского до моста по пр. Металлургов, Центральная – бульвар Шевченко вдоль домов 81-83, Приморская – в Приморском парке. Комитеты самоорганизации населения, депутаты, жилищные предприятия организуют уборку дворов», - добавил заместитель директора департамента РЖКИ Петр Чекер. Он также рассказал, что к субботнику на прилегающей территории присоединятся учебные учреждения, больницы и предприятия.



Всех жителей и гостей Мариуполя приглашают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести порядок в местах общественного отдыха, парках и скверах и на придомовых территориях.