Ночью в Донбассе накрыли обстрелами тыл ВСУ

С началом текущего дня противник продолжал провокационные обстрелы позиций украинских войск, в том числе с применением артиллерии 152 мм калибра, сообщает пресс-центр АТО.



"При этом с 2:00 до 4:00 огонь велся не только по передовым позициям ВСУ, но и по тыловым районам, расположенным в глубине нашей территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье местных жителей", - говорится в сообщении.



В Штабе АТЦ отметили, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны противников велись из района н.п. Кировск, позиции которых расположены на территории местной школы. "Такие действия имели целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения", - добавили армейцы.