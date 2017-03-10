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Рубрика: Новости Мариуполя
10-03-2017, 09:33
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Мариупольцам перекрыли подачу холодной воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 10 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Бахчиванджи, 21-25
  • пр. Строителей, 37А, 62-78
  • ул. Зелинского, 15-19а
  • ул. Гугеля, 12-34
  • ул. Короленко, 3-21
  • пер. Короленко, 2-8
  • ул. Лепорского, 1-20
  • пер. Банный, 1-15
  • ул. Шепотинника, 1-15
  • ул. Молонова, 4-69
  • ул. Мерзляка, 4-16
  • ул. Гурьевская, 14-56
  • ул. Изотова, 2-16
  • ул. Станционная, 1-48
  • пер. Красный, 1-31
  • ул. Чернышевского, 1-59
  • ул. Динамовская, 1-31
  • ул. Токарная, 1-41
  • ул. Титова.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»