Мариупольцам перекрыли подачу холодной воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 10 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Бахчиванджи, 21-25
- пр. Строителей, 37А, 62-78
- ул. Зелинского, 15-19а
- ул. Гугеля, 12-34
- ул. Короленко, 3-21
- пер. Короленко, 2-8
- ул. Лепорского, 1-20
- пер. Банный, 1-15
- ул. Шепотинника, 1-15
- ул. Молонова, 4-69
- ул. Мерзляка, 4-16
- ул. Гурьевская, 14-56
- ул. Изотова, 2-16
- ул. Станционная, 1-48
- пер. Красный, 1-31
- ул. Чернышевского, 1-59
- ул. Динамовская, 1-31
- ул. Токарная, 1-41
- ул. Титова.