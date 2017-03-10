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Рубрика: Новости Мариуполя
10-03-2017, 09:58
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В Мариуполе над сгоревшим зданием горсовета поврежден флаг Украины

Стихия не пощадила государственный флаг, установленный над сгоревшим зданием Мариупольского горсовета. Ветер раздвоил голубую и желтую части полотнища, а также оборвал нижнюю часть знамени. Поврежденный флаг заменят новым.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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