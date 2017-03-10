В Мариуполе над сгоревшим зданием горсовета поврежден флаг Украины

Стихия не пощадила государственный флаг, установленный над сгоревшим зданием Мариупольского горсовета. Ветер раздвоил голубую и желтую части полотнища, а также оборвал нижнюю часть знамени. Поврежденный флаг заменят новым.
Стихия не пощадила государственный флаг, установленный над сгоревшим зданием Мариупольского горсовета. Ветер раздвоил голубую и желтую части полотнища, а также оборвал нижнюю часть знамени. Поврежденный флаг заменят новым.
Само здание постепенно разрушается
Судьи признали необоснованными доводы апелляционных жалоб адвокатов