Для жителей неподконтрольной части Донбасса упростили процедуру оформления свидетельства о рождении или смерти

Жители неподконтрольных Украине территорий могут получать свидетельства о рождении или смерти по упрощенной процедуре. Об этом сообщил начальник территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.



Отмечается, что с конца февраля 2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в гражданско - процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно неподконтрольных территориях Украины».



Теперь, чтобы получить такие документы, нужно осуществить всего несколько действий. "Нужно обратиться в ближайший РАГС на украинской территории или в Центр юридической помощи, где заполнить все документы, подтверждающие факт рождения или смерти, и подать эти документы в суд. Доказательствами в подтверждение слов в суде могут быть фотографии, свидетельства родственников, любые письменные документы. Следующий шаг – суд безотлагательно назначит рассмотрение дела и, убедившись в правдивости сведений, примет решение об установлении факта. Последний шаг – обратиться в РАГС и получить свидетельство", - рассказал Куценко.



Он отметил, что экземпляры заявления в суд есть во всех без исключения РАГСах и Центрах предоставления бесплатной юридической помощи. Сотрудники этих учреждений проконсультируют, как правильно заполнить документы.



«Еще раз подчеркиваю, что суды должны безотлагательно рассматривать дела такого рода, не создавая лишних препятствий. Процедура оформления свидетельства занимает не более 1-2 суток. Украинцы должны получать легальные документы и чувствовать себя полноценными гражданами своей страны даже в тех сложных условиях, в которых они оказались», – сказал он.



В противном случае, граждане могут обратиться на «горячую линию» Минюста по тел: 044-486-71-56.