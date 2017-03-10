Генштаб: Семенченко «слил» в Фейсбук план выхода украинских войск из Дебальцево

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что выход украинских войск из Дебальцево усложнили политики, которые пытались влиять на ход операции. Об этом он заявил в интервью газете "День".



"Действительно была проблема с тем, что некоторые политики или близкие к ним лица пытались влиять на ход операций. Могу сказать, что, например, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на Фейсбук-странице Семена Семенченко (Гришина) ... Мне хочется надеяться, что политики делали это не нарочно. Но откуда появился план выхода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор неизвестно", - отметил Муженко.