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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 11:10
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Шахты ДТЭК на неподконтрольной части Донбасса выведены в простой, добыча угля остановлена

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК, которые расположены на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, приостановили добычу угля. Об этом сообщил представитель пресс-службы «ДТЭК Энерго», передает Минпром.

В частности, «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» находятся в режиме простоя.

Отмечается, что это связано с невозможностью отгрузки угля, поскольку с 13 февраля практически полностью заблокировано ж/д сообщение через линию разграничения.




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Редакция «Мариупольских новостей»