В Мариуполе запустят первый в Украине «МузейBus»

В рамках фестиваля «Обличчя міст» в Мариуполе запустят «МузейBus». Это инициатива мариупольских активистов, которая реализована при поддержке городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.



Внутри автобус оформят фотографиями Мариуполя разных времен и экспонатами. В планах организаторов проекта посетить пять городских школ на протяжении недели, и провести интерактивный урок «История одного края».

«МузейBus» будет работать для всех желающих. На Театральной площади с 13 по 17 марта с 12:30 по 16:00, а 18 марта - с 10:00 до 18:00 мариупольцы окунутся в историю происхождения архитектурных памяток города и узнают про значащие события развития Мариуполя.



Помимо обычной экспозиции выставки, в «МузейBusе» будут происходить различные активности:



13 марта – «Музейный барбершоп». Мариупольские парикмахеры покажут инсталляцию исторических причёсок, а после бесплатно подстригут желающих и сделают прически.



14 марта - "Маріуполь - Новітня історія". ЦК «Азов» расскажут об истории последних лет Мариуполя.



15 марта – День литературы. Мероприятие организовано совместно с Центральной библиотекой им. Короленко.



16 марта – панельная дискусcия «Мариуполь исторический».



17 марта – расскажут об истории спорта в городе.



18 марта – шоу-программа от представителей правоохранительных органов «Policebus». В программе: история создания ПДД, история полиции, поездка на Музейbus в сопровождении полиции, викторины с призами, теплое общение с полицией, и шоу с аниматорами для самых маленьких.

«МузейBus» - это изюминка Мариуполя, которую планируют запустить на постоянной основе. Это уникальный проект, в Украине его реализовывают впервые.