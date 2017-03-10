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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 11:48
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В ЛНР заявляют, что задержали украинских диверсантов

В ЛНР говорят, что раскрыли убийство начальника управления «народной милиции» Олега Анащенко. Об этом сообщил представитель силового ведомства Игорь Корнет, передает ЛИЦ.

По его словам, убийство совершили якобы украинские военнослужащие и они задержаны.

«Все они являются военнослужащими сил специального назначения ВСУ, заброшенными в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов... Сейчас с ними проводятся следственные действия», - сообщил Корнет.




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Редакция «Мариупольских новостей»