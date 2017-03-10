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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 12:01
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Штаб блокады анонсировал очередной этап акции

Штаб блокады планирует перейти к очередному этапу своей акции. Об этом сообщил один из участников блокады и народный депутат Украины Семен Семенченко на странице в Фейсбуке.

"Это касается и российского бизнеса в Украине, и много чего другого", - отметил он.

Подробности, по словам Семенченко, озвучат сегодня в 14:00 на пресс-конференции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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