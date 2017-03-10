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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 13:20
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[Фото]

Под удар попал жилой сектор Марьинки и Красногоровки, повреждены 10 домов

Вечером 9 марта прифронтовые города Донетчины снова попали под артудар. Пострадали жилые сектора Красногоровки и Марьинки. Повреждены более 10 домов - проломленные крыши, разрушенные стены, разбитые окна.

Информации о жертвах среди мирных жителей в настоящее время нет.

Сейчас улицы обходят полицейские, которые фиксируют последствия обстрела, выявляют семьи, которым нужна помощь. Уже задокументированы разрушения в Красногоровке по ул. 8 марта, 1а и 16, по ул. Лермонтова, 2а.
 
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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