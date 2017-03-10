В Мариуполе открыли пресс-центр Минобороны Украины

Благодаря сотрудничеству городской власти и Министерства обороны, в Мариуполе создан пресс-центр силового ведомства. Как сообщили в мэрии, поводом для его открытия стало обращение военных, дислоцирующихся в нашем городе, ведь Мариуполь находится в зоне проведения АТО и близлежащие поселки подвергаются обстрелам, идет и информационная война.



Военные журналисты, находящиеся на передовой, рискуя своей жизнью, добывают правдивую информацию, чтобы донести ее до населения. Открытие пресс-центра в разы облегчит их работу. Специально для журналистов, работающих в зоне АТО, в ДК «Молодежный» было выделено помещение и проведен ремонт. Пресс-центр поможет не только мариупольской прессе, но журналистам других регионов. Здесь они смогут обработать видеоматериал и оперативно отправить его в свои редакции.

Дать старт работе новой структуры приехали пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир и секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.



«Городская власть создала все условия, чтобы военные журналисты могли оперативно работать, отправлять данные нашим телезрителям. Мы все-таки надеемся, что больше будет оптимистичной информации, будем освещать жизнь города с позитивной стороны. Мы покажем, что Мариуполь – не только прифронтовой город – форпост Украины, но и город с большими надеждами, возможностями и огромным потенциалом», - подчеркнул Степан Махсма.

Виктория Кушнир вручила секретарю Мариупольского городского совета Степану Махсме и начальнику управления «Секретариат совета» Юлии Стамбулжи медали Министерства обороны Украины. Знаки отличия мариупольским управленцам силовики присвоили за содействие Вооруженным силам Украины.