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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 14:17
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Из-за обстрелов под Авдеевкой загорелась посадка: пожар угрожает городу

На Авдеевку надвигается пожар. Из-за обстрелов под городом загорелась сухая посадка. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-офицер 72 ОМБр Елена Мокренчук.

"Огонь пойдет на Храм Марии Магдалины, заводской клуб, и далее на жилые дома... Огонь уже на ближайшей к городу посадке. Тушить, похоже, никто не собирается. Время от времени от жара рвутся оставшиеся в поле неразорвавшиеся снаряды. Слава Богу, хоть ветер слегка поменялся, теперь дует на запад и немного сносит огонь в сторону. В храме, к которому приближается огонь, начали звонить в колокола...", - написала она.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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