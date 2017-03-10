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Рубрика: Новости Украины и мира
10-03-2017, 14:56
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Новые ультиматумы Штаба блокады руководству страны и новые железнодорожные редуты

Сегодня один из организаторов торговой блокады, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский провел пресс-конференцию, на которой озвучил новые требования к руководству Украины.

По его словам, до 2 апреля правительство должно подписать договора о поставке угля из стран, которые не ведут военные действия в Украине, а также пересмотреть политику по торговле с Россией.

После этого срока, если указанные требования не будут выполнены, все наблюдательные редуты, установленные по всем основным ж/д переходам на границе с РФ, перейдут в активную фазу и ужесточат торговую блокаду: перекроют поставки угля из России и обратно.

Сейчас, по словам Виногродского, действуют 3 основных редута на железной дороге, которые перекрывают поставки с неподконтрольной территории. Также работает наблюдательный пункт в Конотопе. Участники блокады планируют открыть новые редуты - в Сумах, Казачьей, Уманке и Купянске.

Кроме того, в настоящее время есть еще два наблюдательных редута на автодорогах в Золотом и в направлении Мариуполя. Здесь блокировщики занимаются изучением транспортировки грузов (в частности, металла), контроль за пропуском на КПВВ.

Также Виногродский заявил, что «Штаб дает 2 недели вкладчикам «Сбербанка», чтобы они забрали свои деньги». По его словам, если в течение этого времени, правительство не закроет это финучреждение, то блокировщики сделают это сами по всем отделениям в Украине.

«Мы предупреждаем. Говорим, что будут такие действия. Когда будем действовать, мы вас позовем», - сказал Виногодский, отвечая журналистам на просьбу уточнить, как будет проходить «блокада» этого банка.

Также участники блокады инициируют национализацию российских предприятий на территории Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»