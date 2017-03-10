Участники блокады грозят устроить для населения неподконтрольной части Донбасса невыносимые условия, если Л-ДНР не освободят пленных

Штаб блокады Донбасса потребовал освободить всех пленных, которые находятся в ЛНР-ДНР, в ином случае участники пообещали устроить населению неподконтрольной части Донбасса невыносимые условия. Об этом заявил координатор Штаба блокады Анатолий Виногродский на пресс-конференции.



"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", - заявил Виногродский.



Присутствующие на брифинге журналисты уточнили, что там продолжают страдать простые люди и такая изоляция может еще больше ухудшить ситуацию, на что Виногродский ответил: "Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия", — сказал он.