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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 15:13
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Участники блокады грозят устроить для населения неподконтрольной части Донбасса невыносимые условия, если Л-ДНР не освободят пленных

Штаб блокады Донбасса потребовал освободить всех пленных, которые находятся в ЛНР-ДНР, в ином случае участники пообещали устроить населению неподконтрольной части Донбасса невыносимые условия. Об этом заявил координатор Штаба блокады Анатолий Виногродский на пресс-конференции.

"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", - заявил Виногродский.

Присутствующие на брифинге журналисты уточнили, что там продолжают страдать простые люди и такая изоляция может еще больше ухудшить ситуацию, на что Виногродский ответил: "Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия", — сказал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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