На предприятии Мариуполя утаили факт травматизма на производстве

В Мариуполе замдиректору одного из крупных предприятий грозит уголовная ответственность за сокрытие факта травматизма на производстве. Прокуратура уже сообщила ему о подозрении.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2016 работник ЗАО «Азовобщемаш» получил производственную травму, в результате которой у него диагностированы переломы пальцев ног. Однако, вопреки законодательству, подозреваемый, будучи заместителем директора и исполняющим обязанности начальника цеха указанного предприятия, зная о факте производственного травматизма, не принял никаких мер по его надлежащей регистрации и умышленно скрыл этот факт.



Таким образом, пострадавшего работника лишили гарантированной социальной помощи по случаю получения травмы на производстве.



«Лишь после вмешательства Мариупольской местной прокуратуры социальные права пострадавшего были восстановлены, он получил гарантированную материальную компенсацию и больничный», - отметили в прокуратуре.



Руководителю «Азовобщемаша» грозит ответственность по статье 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде). В настоящее время продолжается досудебное расследование.