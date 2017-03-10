В Мариуполе сократилось число случаев отравления суррогатным алкоголем

О положительной тенденции борьбы с нелегальной продажей подакцизной группой товаров рассказал на брифинге заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.



Всего за 2 месяца работы текущего года при содействии управления взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращению и выявлению коррупции Мариупольского городского совета было проверено 40 объектов торговли и изъято на сумму более полумиллиона гривен алкогольной, табачной продукции. Также за этот период акцизный сбор составил порядка 14 миллионов гривен.



К тому же, изымается и алкоголь неизвестного происхождения, который, как правило, продается на разлив с канистр или бочек. «Это жизнь и здоровье наших людей. Таким образом, снижается уровень отравления суррогатными алкогольными напитками, сведя их до единичных случаев», - отметил заместитель городского головы.



По словам Ярослава Хотнянского, предпринимателям куда выгоднее получить лицензию на торговлю подакцизной группой товаров, чем уходить в колоссальные убытки, связанные с рейдами, конфискацией товара и штрафными санкциями. К этому выводу приходят и сами бизнесмены: за 2 месяца 2017 года ими было получено 55 лицензий.