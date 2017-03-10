Владельцам поврежденного жилья в Авдеевке отменят плату за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение принято военно-гражданской администрацией Авдеевки.
Речь идет о квартирах, которые пострадали в результате прямых попаданий снарядов, пишет dnews.dn.ua. После обследования разрушенного жилья, проживание в котором невозможно, и составления необходимых актов, коммунальное предприятие обязано отменить оплату услуг за уборку придомовой территории, квартплату, отопление, вывоз твердых бытовых отходов.
Службам, поставляющим населению воду, газ и электричество, военно-гражданская администрация рекомендует также провести осмотр жилого фонда и не проводить начисления за водоснабжение и стоки, за газ и за электроэнергию.
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Жителям Авдеевки, у которых повреждено жилье, отменят плату за «коммуналку»
Владельцам поврежденного жилья в Авдеевке отменят плату за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение принято военно-гражданской администрацией Авдеевки.
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Редакция «Мариупольских новостей»