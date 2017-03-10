Прокуратура предъявила подозрение директору мариупольского судоремонтного завода

Генеральному директору ООО «СРЗ» сообщено о подозрении в умышленном неисполнении решения суда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Установлено, что во время проверки ООО «СРЗ», которое находится в Мариуполе, Главное управление Гоструда в Донецкой области выявило 483 нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, из которых 318 создают угрозу жизни людей. В связи с этим Главное управление Гоструда обратилось с иском в суд о применении мер реагирования в сфере государственного надзора.



Постановлением Донецкого окружного административного суда указанный иск удовлетворен, ООО «СРЗ» обязано остановить ведение работ с использованием определенного перечня объектов, оборудования и механизмов.



Однако установлено, что на предприятии продолжаются работы с использованием указанных в решении суда объектов.



Таким образом, генеральный директор ООО «СРЗ» своим бездействием, которое выразилось в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.



10 марта Мариупольской местной прокуратурой №1 генеральному директору сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.



В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к уклонению от исполнения судебного решения действующего руководства предприятия.