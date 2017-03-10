Трасса «Мариуполь-Запорожье» получит статус национальной автомагистрали

"Укравтодор" планирует заняться ремонтом автодорог. Эксперты службы уже разработали два плана реконструкции дорог, разница между которыми состоит в уровне финансирования, пишет РБК-Украина.



Проводить ремонтные работы обещают во многих регионах. В частности, в юго-восточном регионе "Укравтодор" планирует направить 150 млн гривен на ремонт дороги "Запорожье - Мариуполь".



Раньше сообщение с Мариуполем осуществлялось по трассе, проходившей через Донецк. Но после того, как он оказался на неподконтрольной территории, в "Укравтодоре" решили наладить сообщение с Мариуполем через Запорожье. После ремонта дороге будет присвоен статус национальной автомагистрали.