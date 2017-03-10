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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 17:45
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ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела ранены два мирных жителя

Представители ДНР сообщают об обстреле поселка Донецк-Северный на южной окраине Ясиноватой. Есть пострадавшие.

«В поселке Донецк-Северный на юге Ясиноватой, по улице Привокзальная, 14/9 и 12/11 был ранен мужчина 1952 года рождения и женщина 1998 года рождения», — пишет издание ДНР ДАН.

Сообщается, что оба пострадавших доставлены в Донецк. Их состояние на данный момент уточняется.




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Речь идет о квартирах, которые пострадали в результате прямых попаданий снарядов


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Редакция «Мариупольских новостей»