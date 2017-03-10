Чаще всего дети Донетчины становятся жертвами воров, мошенников и насилия со стороны сверстников

Сегодня состоялась коллегия образования и науки Донецкой ОВГА, на которой представители образования и правоохранители обсуждали вопрос безопасности в учебных заведениях, совершенствование работы по предупреждению насилия, жестокого обращения и противоправных действий среди школьников Донецкой области.



Как рассказали в полиции, социологически опрос среди педагогов и детей показал, что по признаниям учеников, 79% из них страдают от насилия со стороны сверстников.



Кроме того, в отношении несовершеннолетних в прошлом году было совершено 324 уголовных правонарушения. Из этого количества 60% преступлений совершены в отношении школьников. Больше всего против детей совершаются имущественные преступления (кражи, грабежи, мошенничества), при этом предметом посягательства в основном являются мобильные телефоны. На втором месте - нанесение телесных повреждений, в основном, легких, и дорожно-транспортные преступления.



"Очень важно, чтобы и педагоги, и сами дети сразу сообщали о проблемных ситуациях, которые есть в школе и могут привести к трагическим последствиям и насилию. Если нужно, обращались за помощью к сотрудникам ювенальной полиции, пока это не перерастет в реальное правонарушение. Наша общая задача - предупредить, но если конфликт произошел и в результате пострадал ребенок - нужно не замалчивать, а сразу обращаться в полицию", - отметила капитан полиции Екатерина Шнейдер.



Во время коллегии поднималась и тема детских суицидов. Так, в прошлом году зафиксировано 19 суицидов среди подростков, из них - 14 попыток, а 5 случаев были смертельными. Прогремел случай в Мариуполе, когда 15-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа дома и погибла, выполняя задание из группы в социальной сети.



"Большая просьба к работникам образовательной сферы: направлять нам информацию о том, что кто-то из детей интересуется подобными квестами. Чтобы не терять времени, нужно напрямую звонить инспектору ювенальной превенции, который обслуживает определенную школу, или просто набрать «102»", - отметила Шнейдер.



В ходе коллегии было принято решение об усилении взаимодействия между органами образования и правоохранителями в профилактической работе и реагирования на любые неординарные ситуации в учебных заведениях.