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  • Красный Крест предлагает создать «зоны безопасности» для защиты критически важных объектов Донбасса

Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 18:47
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Красный Крест предлагает создать «зоны безопасности» для защиты критически важных объектов Донбасса

Президент МККК Петер Маурер посетил Донбасс и выразил обсепокоенность ухудшением условий проживания мирных жителей на линии разграничение. Также обсуждался вопрос защиты важных для гражданского населения объектов инфраструктуры, таких как ДФС. Об этом говорится в пресс-релизе Красного Креста.

"В результате боевых действий неоднократно нарушалась работа Донецкой фильтровальной станции, от которой зависит водоснабжение десятков тысяч потребителей. Только на прошлой неделе она не работала в течение нескольких дней, и наши команды начали привозить воду - около 150 тыс литров в неделю», - отметил Маурер.

Он в очередной раз подчеркнул призыв МККК создать ряд «зон безопасности» для лучшей защиты критически важных объектов водо-, газо- и электроснабжения вдоль линии соприкосновения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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