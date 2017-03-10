Красный Крест предлагает создать «зоны безопасности» для защиты критически важных объектов Донбасса

Президент МККК Петер Маурер посетил Донбасс и выразил обсепокоенность ухудшением условий проживания мирных жителей на линии разграничение. Также обсуждался вопрос защиты важных для гражданского населения объектов инфраструктуры, таких как ДФС. Об этом говорится в пресс-релизе Красного Креста.



"В результате боевых действий неоднократно нарушалась работа Донецкой фильтровальной станции, от которой зависит водоснабжение десятков тысяч потребителей. Только на прошлой неделе она не работала в течение нескольких дней, и наши команды начали привозить воду - около 150 тыс литров в неделю», - отметил Маурер.



Он в очередной раз подчеркнул призыв МККК создать ряд «зон безопасности» для лучшей защиты критически важных объектов водо-, газо- и электроснабжения вдоль линии соприкосновения.