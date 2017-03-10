В Украине цены на электроэнергию регулируются вручную, ввиду отсутствия рынка электроэнергии

Выступая в эфире «Голос столицы» (ГС), эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил о регулировании цен в Украине на электроэнергию вручную, поскольку в стране не существует как такового рынка электроэнергии.



Называя необходимостью приведения существующих тарифов к „экономически обоснованному уровню“, Национальной комиссией по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг было создано Постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".



В результате украинцы получили двухлетнее регулярное повышение тарифов на электроэнергию, которое было разбито на 5 этапов. Пятое его повышение с 1 марта 2017 года в среднем на 26%, по обещаниям правительства, должно было стать последним…



Теперь же в Нацкомиссии заявляют, что нынешние тарифы для населения ниже экономически обоснованного уровня почти на 60%. Хотя пару месяцев назад те же чиновники пиарили себя намерением снизить для украинцев тарифы на электроэнергию в 2017 году на 15% впервые за все годы независимости, называя это беспрецедентным шагом.



Для прояснения ситуации и ответа на вопрос - действительной либо надуманной необходимости очередного роста тарифов на электроэнергию, в эфире радиостанции Голос Столицы Олег Голубенко дал свою оценку.

„Нам обещали, что это будет последнее повышение тарифов, и оно было экономически обоснованным. Сейчас же мы пришли к тому, что снова оно у нас требует каких-то экономических обоснований, и говорят о том, что оно у нас, фактически, не соответствует рыночному. Тут тяжело вообще говорить, потому что у нас рынка электроэнергии как такового — нет… По большому счету, мы — ядерное государство, и у нас — значительные мощности для атомной энергетики, и, в принципе, атомная энергетика — это самая дешёвая энергетика вообще в мире, и у нас есть возможность иметь электроэнергию гораздо более дешёвую, чем сейчас“, - сказал эксперт.