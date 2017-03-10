В Мариуполе 148 МАФов поборются за место под солнцем

Начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов в ходе брифинга рассказал об итогах работы комиссии по упорядочиванию МАФов. Он напомнил, что положен старт новому этапу приема заявлений на размещение торговых объектов, согласно комплексной схеме в Приморском, Кальмиусском и Левобережном районах.



«Согласно протокольному решению, с 10 марта по 9 апреля Центр предоставления административных услуг принимает заявления на участие в конкурсе на размещение 148 торговых объектов», - рассказал Дмитрий Титов.



Проводя такой конкурс по Центральному району, комиссия столкнулась с рядом трудностей. Например, когда жители близлежащих домов не согласны с расположением МАФов, а также, когда зеленые насаждения и коммуникации мешают установке торговых объектов. С целью недопущения подобных ситуаций, список отведенных мест под установку МАФов был повторно обследован и проанализирован членами комиссии. Также учитывались заявления и пожелания жителей районов.



Дмитрий Титов рассказал о результатах обсуждений: «В Приморском районе из 25 утвержденных мест было принято решение исключить 8, для недопущения конфликтных ситуаций с жителями и службами, обслуживающими коммуникации. В Кальмиусском районе из 75 мест исключено - 21. В Левобережном остается 77 мест для размещения МАФов из 125».



До 9 апреля предприниматели могут подавать заявления на оставшиеся 148 мест. После чего комиссией будет приниматься решение и заключаться договор паевого участия.



Начальник управления земельных отношений рассказал и о том, что было определено целевое назначение каждого объекта. «Это позволяет упорядочить процедуру и создать более прозрачные условия для ведения разных сфер бизнеса», - пояснил Дмитрий Титов.