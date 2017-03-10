В Мариуполе на грани закрытия оказалась единственная школа для слабовидящих

К секретарю горсовета Степану Махсме за помощью обратились дети с ослабленным зрением и их родители. Дело в том, что единственная школа для слабовидящих, действующая в Мариуполе уже на протяжении 40 лет, находится на грани закрытия. Сейчас там учатся 13 ребят разного возраста, сообщили в пресс-службе горсовета.



По словам родителей, учебное заведение хотят закрыть по причине нерентабельности. Власти уже прекратила финансирование. Школа может закрыть свои двери уже весной и тогда дети просто останутся без образования, ведь они не смогут учится в обычных учебных заведениях.



В общеобразовательных школах отсутствует необходимый инвентарь, литература с применением шрифта Брайля, а также персонал, обученный проводить уроки по специальным методикам.



Степан Махсма пообещал вместе с департаментом образования найти выход из ситуации и решить проблему.