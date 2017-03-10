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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 20:08
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В ДНР решили, кому раздадут остатки гумпомощи фонда «Поможем»

Власти ДНР определили четыре категории получателей продуктовых наборов, сформированных из остатков гуманитарной помощи фонда «Поможем».

Так, в их число войдут инвалиды l, ll групп, граждане пожилого возраста, находящиеся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а также учасники боевых действий и инвалиды ВОВ, пишет издание ДНР ДАН.

Отмечается, что оставшиеся проднаборы будут дополнены российской гуманитарной помощью.




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