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Рубрика: Новости Донбасса
10-03-2017, 20:32
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Виногродский предупредил, что силовой разгон блокады Донбасса приведет к боевому конфликту

Один из координаторов торговой блокады, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский рассказал к чему приведет силовой разгон акции.

В таком случае, по его мнению, в стране начнется внутренний боевой конфликт. Ветераны АТО отступать не намерены, передают Новости Донбасса.

«30 ноября 2013 года вылилось в крупномасштабную бойню на Майдане. Сейчас другая ситуация. Здесь не студенты, здесь - ветераны... Мы получим масштабные боевые действия», - сказал Анатолий Виногродский.




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Редакция «Мариупольских новостей»